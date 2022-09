O presidente do PSD, Luís Montenegro, considera que o anúncio das medidas do Governo de apoio às famílias, a aprovar esta segunda-feira em Conselho de Ministros extraordinário, presidido pelo primeiro-ministro, António Costa, “vem muito tarde”, numa opção que classificou de “habilidade política”, pois os apoios serão para aplicar apenas nos últimos três meses do ano.









