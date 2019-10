PSD desaparece do Alentejo

O Partido Socialista foi o grande vencedor destas eleições legislativas em Beja, Évora e Portalegre. A perder terreno ficou o PSD que, no Alentejo, perde assim três deputados.

O Partido Socialista venceu em todos os concelhos de Beja na noite deste domingo. Desta forma, os socialistas conseguiram uma forte conquista que lhes permitiu recuperar o deputado que perderam em 2011 para o Partido Social Democrata. No total, os resultados deste distrito permitem ao PS ficar com dois eleitos na Assembleia da República.

O partido liderado por António Costa conseguiu obter neste distrito 40,71% dos votos, o que compara com os 37,29% alcançados nas eleições legislativas de 2015. A segunda força política em destaque foi a CDU com 22,80% da votação. O PSD ficou com apenas 13,29%, muito abaixo dos 20,11% conquistados nas últimas legislativas. Na verdade, o Partido Socialista apenas não venceu na freguesia de Baleizão.

Em Portalegre, o cenário foi semelhante. O Partido Socialista foi o grande vencedor da noite eleitoral, com 44,73% dos votos. Também aqui conseguiu eleger dois deputados e retirar ao PSD o deputado que tinha sido eleito em 2015.

O Partido Social Democrata continuou a ser a segunda força mais votada neste distrito, mas com muito menos votos do que nas últimas legislativas. Em 2015, contou com 16 303 votos. Este ano, conseguiu apenas 10 284.

Évora confirmou a forte conquista do Alentejo por parte dos socialistas. O PS venceu neste distrito com 38,22% dos votos e dois deputados eleitos. Neste distrito, a CDU foi a segunda força mais votada e conseguiu um deputado. Em terceiro lugar, com 17,48% dos votos, ficou o PSD que perdeu o deputado que tinha conseguido em 2015.

Ou seja, os principais círculos eleitorais do Alentejo ficaram completamente entregues à esquerda, entre PS e CDU: seis deputados do Partido Socialista e dois da coligação PCP-PEV.