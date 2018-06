PSD disponível para colaborar com Governo no combate à pobreza

Rui Rio admite incluir no programa eleitoral social-democrata as linhas orientadoras desse combate.

Por Lusa | 18:11

O presidente do PSD, Rui Rio, disse esta sexta-feira que o partido está disponível para colaborar com o Governo numa estratégia de combate à pobreza, admitindo incluir no programa eleitoral social-democrata as linhas orientadoras desse combate.

"Se antes das eleições, este Governo quiser fazer alguma coisa de estrutural [no combate à pobreza], temos toda a disponibilidade para colaborar porque ser oposição é também defender o interesse nacional e não estar sempre a dizer mal de tudo", afirmou Rui Rio aos jornalistas.

O líder do PSD falava após se ter reunido com o presidente da Rede Europeia Anti-Pobreza, padre Jardim Moreira, na sede do PSD, no Porto.