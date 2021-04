O PSD apresentou esta quarta-feira mais 54 candidatos às eleições autárquicas e confirmou o nome de Suzana Garcia na Amadora. "A posição da candidata não afeta os valores do partido", avançou o secretário-geral do partido José Silvano.O Partido Social Democrata confirmou que ainda não tem candidato em Oeiras e que dará "liberdade aos militantes para apoiarem a candidatura que entenderem".Como objetivo para as autárquicas, José Silvano foi claro: "mais câmaras, mais eleitores e mais percentagem de votos que em 2017".Albergaria-a-Velha – Delfina Lisboa CunhaOliveira de Azeméis – Carla RodriguesSever Vouga – Pedro loboAljustrel - Ana Morais de AlmeidaMoura – Luís AcabadoBarcelos – Mário ConstantinoCelorico – José Peixoto limaVizela – Jorge PedrosaIdanha-a-Nova – António moreiraProença-a-Nova – Carlos GonçalvesSertã – Paulo Farinha LuísVila Velha de Ródão – Carlos fariaPampilhosa da Serra – Jorge CustódioAlandroal – Domingos MatutoSilves – João GarciaAguiar da beira – Fernando AndradeFornos de Algodres – Joaquina DominguesMeda - João MouratoSeia – Luís CaetanoAlcobaça – Hermínio RodriguesBombarral – Nuno MotaCastanheira de Pera Alda de CarvalhoÓbidos – Filipe DanielPeniche – Filipe SalesAmadora – Suzana GarciaLourinhã – Orlando CarvalhoSobral Mte. Agraço – Joaquim CruzArronches – João Carlos CrespoAvis – Giselle LopesBenavente – Sónia Silva FerreiraCartaxo – João HeitorConstância – Manuel LapaEntroncamento – Rui Madeira ClaudinoTomar – Maria de Lurdes Ferro-MauVila Nova da Barquinha – Paula Gomes da SilvaAlcácer Sal – Gonçalo NunesGrândola –Jacinto VenturaPonte de Lima – José Nuno Vieira de AraújoMondim de Basto – Bruno Moura FerreiraRibeira de Pena - Carlos Aberto CarvalhoLamego – Francisco LopesMangualde – Joaquim PatrícioNelas –Joaquim AmaralPenalva do Castelo -Pedro monteiroResende – Fernando SilvérioVila Nova de Paiva – José Manuel RodriguesViana Castelo – Eduardo TeixeiraLeiria – Álvaro MadureiraCastelo Branco -João BelémTorres Vedras – Duarte PachecoElvas – Paula CaladoSousel – Armando VarelaPortimão – Rui André