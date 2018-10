Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSD propõe recolha de lixo todos os dias do ano em Lisboa

Proposta inicialmente pensada para freguesias mais pressionadas pelo turismo vai ser alargada a toda a cidade.

Por Lusa | 21:55

Os vereadores do PSD na Câmara de Lisboa anunciaram esta quarta-feira que vão propor um conjunto de medidas para reforçar a limpeza da cidade, entre as quais a recolha de lixo 365 dias por ano em todas as freguesias da capital.



Durante uma visita às ruas do Bairro Alto, na freguesia da Misericórdia, o vereador João Pedro Costa frisou que o problema do lixo na cidade é devido, "essencialmente, falta de organização por parte da Câmara Municipal de Lisboa", que não se resolve contratando mais pessoas, mas sim "com método de organização e adequação às necessidades da cidade".



Por seu turno, a vereadora Teresa Leal Coelho, referindo-se à recolha de lixo durante todos os dias do ano, sublinhando "que não há residentes de primeira e residentes de segunda", pelo que esta medida deve ser adotada em "todo o município" e não apenas em algumas zonas de Lisboa.



Em junho, a Câmara aprovou por maioria uma moção do PSD, intitulada "Lisboa Limpa 7 dias por semana", que pretendia alargar a recolha de lixo ao domingo a "todas as freguesias de maior pressão turística".



No entanto, a proposta que vai ser agora apresentada, tendo em conta "que os problemas de recolha de lixo se distribuem por todas as freguesias da cidade, mesmo aquelas onde a pressão turística é menor", pretende alargar a recolha a todo o concelho.



Além disso, a moção deixava "de fora os feriados, com significativo prejuízo na qualidade do ambiente urbano, na imagem da cidade e com risco acrescido de saúde pública resultante da deposição prolongada de lixo na via pública".



Neste sentido, João Pedro Costa notou que os feriados e as pontes "são os dias em que o lixo mais se acumula".



O PSD, além de propor à Câmara que "alargue a recolha de lixo a todos os dias do ano e a todas as freguesias de Lisboa", vai apresentar uma outra proposta que pretende a alteração "do horário noturno da recolha de lixo das atuais 22:00 para as 03:00 nas zonas pertinentes, permitindo a recolha de lixo doméstico e também do lixo provocado pelo encerramento de bares e restaurantes, cujo horário de limite de funcionamento é 02:30".



Segundo o vereador do PSD, "não faz sentido" que a recolha seja feita antes do encerramento de bares e restaurantes.



De acordo com o documento dos sociais-democratas, a recolha às 22:00 obriga "os estabelecimentos a guardarem o lixo até ao dia seguinte" ou favorece "a sua permanência 24 horas nos passeios, com consequências indesejáveis ao nível da salubridade".



A mesma proposta solicita que, nas freguesias históricas com maior concentração de turistas, o município altere "a hora de recolha diurna das atuais 07:00 para as 15:30, evitando o transtorno no trânsito da recolha à hora em que as famílias se deslocam para as escolas e os trabalhos e beneficiando a recolha da restauração após o almoço".



Questionada sobre se há falta de recursos para fazer face à higiene urbana, Teresa Leal Coelho respondeu que "existem recursos suficientes", acrescentando que "é uma questão de prioridades".