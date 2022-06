Quase metade (47%) das 278 câmaras do continente arriscam perder acesso a fundos europeus, por terem planos diretores municipais (PDM) com mais de 10 anos, que é o limite definido por lei. E o prazo para arrancar com o processo de revisão destes instrumentos de gestão do território já terminou a 31 de março deste ano.









