Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Recondução da PGR provoca cisão no PSD

Rio diz que é um erro apoiar a procuradora-geral antes de ser ouvido pelo Governo. Secretário-geral e deputados defendem continuação.

Por Salomé Pinto | 01:30

A recondução de Joana Marques Vidal para o segundo mandato como Procuradora-Geral da República (PGR) abriu uma nova ferida no seio do PSD. Esta sexta-feira, o líder social-democrata, Rui Rio, criticou os políticos e, entre eles, os seus correligionários de partido, que defendem a manutenção da atual PGR.



"Este debate público é um erro. Isto tem que ser feito sem partidarização", disparou Rio. A bala acabaria por atingir diretamente o coração laranja. Momentos antes, o secretário-geral, José Silvano, e o eurodeputado, Paulo Rangel, tinham apoiado a continuação de Marques Vidal no cargo.



Rio considera que o PSD só deve tomar uma posição depois de ser consultado pelo Governo, o que ainda não aconteceu. Mas vários deputados como António Leitão Amaro ou Duarte Marques já assumiram publicamente a defesa da recondução de Marques Vidal.



"Não é por uma questão de partidarização, mas pela evidência do sucesso da atual PGR", declarou ao Correio da Manhã o vice-presidente da bancada parlamentar, Leitão Amaro. "Só com esta PGR começaram a ser investigados casos de corrupção que envolvem altas figuras da Política e da Economia", como José Sócrates ou Ricardo Salgado.



"Esta descoordenação era escusada", admite ao CM fonte social-democrata. Mas reconhece que "também poderá ser uma estratégia de Rio para não dar pretexto a Costa de não o consultar sobre o tema".