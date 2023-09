Rede social suspende André Ventura

O Facebook suspendeu, por um período de 17 horas, a conta de André Ventura. Em causa, a afirmação "este Governo é um cadáver adiado", proferida pelo líder do Chega numa entrevista à TVI, que André Ventura reproduziu naquela rede social, através de uma imagem que retratava o momento, com a frase em rodapé.



O Facebook considerou-a desrespeitosa. "A tua conta está restringida durante 17 horas. As tuas publicações ou mensagens desrespeitam os nossos Padrões da Comunidade", alega a rede social.





Ao, André Ventura considera que o Facebook coloca em causa a liberdade de expressão. "Acho que a liberdade de expressão está definitivamente em causa, quando a maior rede social do mundo suspende lideres políticos por banalidades", diz o lider do Chega.