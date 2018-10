Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Regresso de luso-venezuelanos deve ser visto como "uma oportunidade" para dinamizar a Madeira

Cerca de seis mil emigrantes regressaram à ilha desde a instabilidade política e social na República Bolivariana da Venezuela.

Por Lusa | 16:00

O presidente do CDS/PP-Madeira, Rui Barreto, disse este sábado que os emigrantes luso-venezuelanos devem ser vistos como "uma oportunidade" para dinamizar "investimento, riqueza e empregos" e não como uma "ameaça".



Rui Barreto reuniu-se este sábado num hotel do Funchal com cerca de 30 luso-venezuelanos, tendo anunciado que o partido promove quarta-feira, na Assembleia Legislativa, um debate potestativo para refletir sobre o agravamento da situação económica e humanitária na Venezuela e o impacto social na comunidade portuguesa que é maioritariamente de origem madeirense.



"Ouvi hoje cerca de três dezenas de luso-descendentes e aquilo que constatei foi que muitos deles não perguntaram o que é que o Estado tem para lhes oferecer, mas quais as ferramentas que disponibiliza para que possam trabalhar, investir, ajudar a Madeira e a economia a criar emprego e riqueza", referiu Rui Barreto.



De acordo com o Governo Regional, cerca de 6.000 luso-venezuelanos regressaram à Madeira desde a instabilidade política e social na República Bolivariana da Venezuela.