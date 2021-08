'Rentrée' do Chega marcada para 31 de agosto em Albufeira

O Chega organiza no próximo dia 31 de agosto, em Albufeira, a sua 'rentrée' política, que contará com um discurso do presidente do partido, André Ventura, já a pensar nas eleições autárquicas, adiantou esta sexta-feira fonte oficial.

De acordo com a descrição do evento, enviada à Lusa por fonte oficial do partido e publicada na rede social 'Facebook', a 'rentrée' política do Chega será no Monte das Oliveiras, em Albufeira, com lugares limitados.

Para as 18h00 está marcado um "welcome drink", seguido de jantar às 20h30, "num ambiente bastante agradável", escreve o partido, convidando "todos os militantes e simpatizantes" do Chega.