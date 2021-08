Ex-coordenador autárquico acusa líder do CDS de apresentar números falsos reativos às últimas autárquicas

O ex-coordenador autárquico do CDS Domingos Doutel acusou esta sexta-feira o presidente do partido de apresentar dados que "não correspondem à verdade" no que se refere ao número de concelhos em que o partido concorreu nas eleições autárquicas de 2017.

"Terminado o prazo de apresentação de candidaturas autárquicas, o presidente do CDS anunciou que o 'CDS-Partido Popular estará presente em 251 concelhos e, portanto, um número superior ao de há quatro anos'. Sucede que tal não corresponde à verdade, porventura por ter sido mal informado", lê-se num comunicado de Domingos Doutel, referindo-se a uma nota publicada na quarta-feira pelo presidente do partido, Francisco Rodrigues dos Santos.

O coordenador do CDS para as eleições autárquicas de 2017 indica assim que, contrariamente ao número indicado pelo partido, o CDS "esteve presente em 265 concelhos" em 2017, com "155 listas próprias ou lideradas pelo CDS", "95 coligações lideradas pelo PSD e uma pelo PPM (Assembleia Municipal do Corvo)", além de ter "integrado 14 grupos de cidadãos".

"Ou seja, em 2017, o CDS esteve presente em mais concelhos do que os que agora são anunciados e apresentou muito mais listas próprias, logo, nestes com muitíssimo maior esforço de mobilização, com a totalidade dos elementos nas listas sendo militantes ou simpatizantes do CDS, num número (só nas listas próprias) de 16,305 candidatos", indica.

Como "coordenador autárquico do CDS em 2017", Domingos Doutel diz ver-se "obrigado a repor a verdade dos factos, até para defesa dos dirigentes e muitos militantes que lutaram para que tal fosse possível".

"Dito isto, importante será que o CDS alcance bons resultados. Neste objetivo estaremos juntos", aponta o ex-coordenador.

À Lusa, o secretário-geral do CDS, Francisco Tavares, indica que tanto o partido como a sua direção estão "focados nas eleições autárquicas", pelo que não vão, "de todo", "alimentar polémicas estéreis".

"As candidaturas do partido refletem um esforço de mobilização do partido, das suas estruturas, dos seus militantes, bem como a capacidade -- que eu considero assinalável -- de mobilizar a sociedade civil e até independentes nas suas listas", aponta Francisco Tavares.

Na quarta-feira, o presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, anunciou que o partido vai candidatar-se a 251 concelhos nas eleições autárquicas, ambicionando eleger mais autarcas do que em 2017, mesmo em "circunstâncias difíceis e únicas na sua história".

"Terminado o prazo de apresentação das listas candidatas às eleições autárquicas, é com muito orgulho que anuncio que o CDS-Partido Popular estará presente em 251 concelhos e, portanto, um número superior ao de há 4 anos", lê-se numa mensagem enviada à imprensa assinada pelo presidente do partido.

Terminou esta semana o prazo para a entrega das listas de candidatos às eleições autárquicas, marcadas para 26 de setembro - semana que ficou também marcada pela greve dos funcionários judiciais.

Em Portugal há 308 municípios (278 no continente, 19 nos Açores e 11 na Madeira) e 3.092 juntas de freguesia (2.882 no continente, 156 nos Açores e 54 na Madeira).