Ao longo da campanha disse, por diversas vezes, que acreditava numa segunda volta. Com os mais de 12% que este domingo obteve nas urnas, Ana Gomes ficou demasiado longe de concretizar esse objetivo.Venceu a luta particular contra o candidato André Ventura, mas esse ganho teve para si um sabor agridoce, expresso na forte subida de votação na extrema-direita (dos 1,3% nas últimas legislativas, o líder do Chega passou este domingo a fasquia dos 11%).

Numa eleição Presidencial em que apenas contou, em termos partidários, com o apoio explícito do PAN e do Livre, Ana Gomes teve a seu lado algumas figuras do universo socialista, mas na noite de rescaldo eleitoral ouviu o presidente do seu partido, Carlos César, congratular-se com a vitória de Marcelo Rebelo de Sousa, que a ex-eurodeputada elegeu como o seu verdadeiro adversário.





No seu discurso de fecho da noite eleitoral, a candidata não deixou, aliás, de lamentar “a não comparência do PS a estas eleições”, partido de que, disse, vai continuar a ser militante de base, mas que acusou de ter “desertado” para “oferecer a vitória à direita democrática”.





15h05



Candidata votou, após uma espera de cerca 30 minutos, na Escola Secundária de Cascais, na secção, como a própria referiu, “das Anas Marias”.





16h30



Entrou no hotel do Parque das Nações, em Lisboa, onde acompanhou a noite eleitoral com a sua equipa de campanha.





23h15



Inicia o discurso de encerramento da sua noite eleitoral, dá os parabéns a Marcelo Rebelo de Sousa e lamenta a votação no candidato de extrema-direita.