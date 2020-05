Rui Rio: "15 milhões de euros de impostos para ajudar a pagar os programas da manhã e o Big Brother"

15 milhões de € de impostos para ajudar a pagar os programas da manhã e o Big Brother que voltou em força. Tanto me têm atacado por eu não compreender esta urgência democrática", escreveu o líder social-democrata, que esteve no programa das manhã da SIC, apresentando por Cristina Ferreira, em dezembro do ano passado. Outros líderes políticos passaram pelo mesmo programa: António Costa, Jerónimo de Sousa, Catarina Martins e Assunção Cristas são alguns exemplos.

Covid-19: SIC e TVI com maior fatia de apoio aos media com mais de 3 ME cada https://t.co/dFAq0PCGs2 — Rui Rio (@RuiRioPSD) May 19, 2020





No final de abril, Rio também usou a mesma rede para deixar algumas perguntas que demonstravam a sua posição sobre esta decisão governamental. Num tweet, o líder do PSD perguntou se seria "justo" lançar um apoio aos media, sem dar o mesmo a outras empresas e se seria "correto" que a ajuda aos órgãos de comunicação social seja feita sob a forma de compra de publicidade.



O presidente do PSD, Rui Rio, não se conforma com o apoio de 15 milhões de euros que o Estado atribuiu aos meios de comunicação social para os ajudar a enfrentar a crise provocada pela pandemia de covid-19. Com uma mensagem publicada no Twitter voltou a demonstrar o seu desagrado, dizendo que tem sido muito atacado por essa sua posição.

Em entrevista à CMTV, Rui Rio voltou a criticar os apoios, reforçando discordar de uma subsidiação especial para o setor. "As empresas de comunicação social são empresas iguais às que fabricam móveis, sapatos, têxteis. Se têm uma dificuldade, devem ter todos os apoios que existem para todas as empresas", afirmou então o líder do PSD.