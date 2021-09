O líder do PSD, Rui Rio, acusou este domingo o Governo de “deixar o Porto para trás” na descentralização do Estado, lembrando a promessa, gorada, da transferência do Infarmed para o Porto ou o desprezo da TAP pelo Aeroporto Francisco Sá Carneiro. As críticas foram lançadas na terra Invicta, que Rio presidiu durante 12 anos, entre 2002 e 2013.