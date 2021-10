Em direto: António Costa abre debate sobre Orçamento que considera ser "amigo das famílias"

António Costa considera Orçamento "amigo das famílias"

António Costa disse esta segunda-feira que a principal prioridade do Orçamento "é apoiar o crescimento do país através do rendimento das famílias".



Assim, António Costa considera que a proposta é "amiga das famílias".



O Primeiro-ministro disse também que principal objetivo é "valorizar o salário mínimo" passando a ser de 705 euros, um aumento de 40 euros, "o maior aumento de sempre".



Esta segunda-feira, no Parlamento, António Costa anunciou que será aumentada a tributação do IRS, com um "milhão e meio de agregados a beneficiar do desdobramento do terceiro e sexto escalões".



A proposta do Orçamento "amigo do ambiente" ajudará a "reduzir o desemprego" e permitir que no final de 2022 se tenha recuperado "da maior crise económica da história", crescendo 5,5%.



Para António Costa, o "reforço do SNS e da escola pública" com 900 milhões de euros é "muito importante".



Sendo apenas aplaudido pelo PS, o Primeiro-ministro continuou o seu discurso salientado que "são as contas certas que garantem a credibilidade de Portugal" no panorama internacional e permitem devolver a confiança as pensionistas e funcionários públicos.



"Apoiar a recuperação económica e os serviços com contas certas são prioridades para responder às necessidades do país", declarou reforçando que foi o excedente orçamental de 2019 que permitiu a Portugal responder em força à Covid.



António Costa afirmou ainda que a gratuitidade das creches começará já em setembro de 2022.