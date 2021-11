O aparelho do PSD está com Paulo Rangel na corrida à liderança do partido que é disputada daqui a uma semana, no dia 27. Disso, as tropas do atual líder laranja e recandidato, Rui Rio, não têm a menor dúvida. Por isso, a estratégia será convencer os militantes através de um sistema de chamadas telefónicas automáticas, apurou o CM.