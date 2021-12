O antigo adversário de Rui Rio e ex-líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, terá sido sondado por elementos da direção nacional para encabeçar a lista de candidatos a deputados por Aveiro, apurou o CM. Porém, o herdeiro do passismo mantém a indisponibilidade para regressar, tal como já tinha assumido antes de conhecidos os resultados das diretas do partido que reelegeram Rui Rio e derrotaram Paulo Rangel.