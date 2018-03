Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Rio minimiza críticas de deputados e distritais

Na primeira reunião como presidente do PSD houve parlamentares contestatários.

Por Diana Ramos e José Castro Moura | 08:43

Com o grupo parlamentar dividido e as distritais insatisfeitas com o novo Conselho Estratégico Nacional (CEN) anunciado quarta-feira por Rui Rio, o presidente do PSD, que ontem teve a primeira reunião com os deputados do partido, minimizou as críticas e afirmou que a sua interação com o bancada laranja será "muito estreita".



"Eu disse [anteontem], quando muito se houver é uma convulsãozita, para ser sincero não a notei, bem pelo contrário, notei uma reunião muito prolongada, com muitas intervenções, intervenções construtivas", afirmou o líder social-democrata aos jornalistas, no final de reunião com a bancada parlamentar que se prolongou por mais de três horas.



Contudo, o CM apurou que foram várias as vozes dissonantes que se levantaram contra a direção do partido. Luís Montenegro, que já admitiu poder vir a candidatar-se à liderança do partido social-democrata, foi um mais críticos, em particular quanto à estratégia de aproximação de Rio ao PS.



O presidente do PSD voltou a explicar, na reunião, alguns dos mecanismos de funcionamento do novo CEN, estrutura dividida por secções temáticas. O tema tem suscitado mal-estar, já que as distritais desconheciam as mudanças. Há quem lembre que para aprovar a alteração de estatutos necessária ao enquadramento do CEN Rio arrisca perder uma batalha com as distritais.



PORMENORES

Uns contra outros a favor

As intervenções mais duras na reunião de ontem partiram de Luís Montenegro, Teresa Morais e Carlos Abreu Amorim, mas também Miguel Morgado, Aguiar-Branco e Hugo Soares. A favor de Rui Rio falaram os deputados José Silvano, Fátima Ramos e Nilza Sena.



Novo conselho estratégico

O Conselho Estratégico Nacional anunciado por Rio é uma espécie de governo sombra. Contará com secções temáticas (à partida 16) e terá porta-vozes e coordenadores que falarão em nome do partido nos vários assuntos.