Saiba quem são os políticos mais ricos do País

O ranking da riqueza dos políticos, com base nas declarações entregues pelos próprios no Tribunal Constitucional (TC) foi feito pela SÁBADO, pela primeira vez, em 2018 e, na altura, estavam no top 30 apenas quatro autarcas. Cinco anos depois, o número quase que duplicou e são agora sete, espalhados por todo o País. Já o Governo passou a ser composto por pessoas menos abastadas. Em 2018, no top 30 constavam seis secretários de Estado e quatro ministros, que vinham do Governo. Atualmente o peso caiu para metade, apesar do primeiro ministro se manter o mesmo, António Costa.



