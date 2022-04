O Estado vai gastar este ano mais 310 milhões de euros em salários, dos quais 225 milhões serão para cobrir o custo com os aumentos de 0,9% dos ordenados da Função Pública previstos para 2022, segundo o Programa de Estabilidade (2022-2026) do Governo. De acordo com o mesmo documento, há ainda uma fatia de 85 milhões destinada a contratações e progressões nas carreiras.