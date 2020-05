'Salazar era um bom homem': Jotas do Chega pertenceram a grupos fascistas

"Os portugueses são brancos e europeus." "Salazar era um bom homem" e "o melhor estadista de sempre!" Estas frases foram escritas por Carlos Tasanis, que foi anunciado candidato a conselheiro regional da zona sul da jota do partido Chega na páginas oficiais de Twitter e Facebook da "Lista Futuro".



Além destas frases racistas e salazaristas, publicadas no Twitter, o passado de Tasanis também estará ligado à extrema-direita: Tasanis terá pertencido ao núcleo de Évora do movimento neonazi Nova Ordem Social (NOS), garantem à SÁBADO duas fontes ligadas ao movimento extinto de Mário Machado.