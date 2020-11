"São os problemas do País que nos trazem aqui": Jerónimo de Sousa discursa na abertura do congresso do PCP

O XXI Congresso Nacional do PCP começou esta sexta-feira, em Loures, Lisboa, à hora prevista, às 10h30, hora a que os delegados entoaram "A Internacional".

Eram 10h32 quando foram iniciados os trabalhos do congresso no pavilhão Paz e Amizade.

A presidência do congresso pediu aos delegados que se respeitassem as regras sanitárias devido à situação epidémica em Portugal. Este é o congresso de um partido, disse, que "não se dá ao privilégio e ao egoísmo para se resguarda, enquanto centenas de milhares de trabalhadores estarão nos seus locais de trabalho todos os dias, resistindo à instensificação da exploração a pretexto da epidemia e têm que utilizar transportes".

No total, são cerca de 600 os delegados -- contra os 1.200 de 2016 -- num congresso que deve confirmar a continuação de Jerónimo de Sousa, secretário-geral desde 2004, há 16 anos, sucedendo a Carlos Carvalhas, e que fez o discurso de abertura.



Os militantes comunistas reúnem-se num concelho governado pelo comunista Bernardino Soares e no mesmo pavilhão, Paz e Amizade, de Loures, onde o XIII congresso, em 1990, elegeu para "número dois" do partido, então liderado por Álvaro Cunhal, o economista Carlos Carvalhas, que agora abandona o comité central.







Jerónimo de Sousa, secretário geral do PCP, abriu esta sexta-feira o congresso do partido com ataque aos críticos do evento. "São os problemas do País que nos trazem aqui, disse.Jerónimo de Sousa acusa os Estados Unidos da América de terem como alvo a Rússia e a China que têm demonstrado um "desenvolvimento e papel no plano internacional" e afirma que o novo presidente dos EUA, Joe Biden é um imperador que "constitui uma séria ameaça aos povos e à paz, que encerra o perigo do desencadeamento de conflitos de grandes proporções, incluindo com dimensão nuclear".