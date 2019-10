"Se nenhum partido agrada, a solução é votar em branco", diz Rui Rio

O presidente do PSD manifestou-se hoje "tranquilo" e "satisfeito" após "cumprir a obrigação" de votar e, num apelo contra a abstenção, notou que, "se nenhum partido agrada, a solução não é não ir", é "votar em branco"."Se nenhum partido agrada, a solução não é não ir. É votar em branco", afirmou Rui Rio após votar na junta de freguesia de Massarelos, no Porto, acompanhado da filha que votou pela primeira vez na primeira eleição legislativa a que o pai concorre como líder do PSD.Em declarações aos jornalistas, o presidente social-democrata disse esperar "que as pessoas cumpram o seu dever cívico e vão à urna", até por "gratidão por todos os que lutaram para que hoje se possa votar livremente".