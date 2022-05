A secretária de Estado da Igualdade e das Migrações, Sara Abrantes Guerreiro, pediu esta segunda-feira a demissão devido a doença grave. Cerca de um mês depois de tomar posse, esta é a primeira baixa do Executivo.









O chefe de Estado garantiu que a exoneração não tem “nada” a ver com o caso sobre o acolhimento de refugiados ucranianos. Marcelo sublinhou que o motivo foi “pessoal, foi por uma razão de força maior”.

A tomada de posse da nova secretária de Estado das Migrações, Isabel Rodrigues, que substitui Sara Guerreiro, decorreu esta segunda-feira no Palácio de Belém. No final, o primeiro-ministro pediu “respeito” aos jornalistas, sublinhando que “os membros do Governo, como qualquer ser humano, correm o risco de ter problemas de saúde”. Costa disse ter-se sentido “envergonhado com uma TV que passou horas infindáveis a especular”.