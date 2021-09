Sérgio Aires "confiante" espera ser eleito no Porto para "fazer oposição"

O candidato do BE à Câmara do Porto Sérgio Aires assumiu-se esta sexta-feira "confiante" com os resultados eleitorais de domingo e, defendendo a necessidade de o partido eleger um vereador para "fazer oposição", considerou a atual "muito fraca".

"Estou confiante para domingo sobretudo pelo projeto que apresentamos. No domingo, aconteça o que acontecer o projeto é o mesmo, continuaremos a lutar por isso na mesma", afirmou Sérgio Aires, cabeça de lista do BE à presidência da Câmara do Porto nas eleições autárquicas de domingo.

Numa arruada na rua de Santa Catarina, Sérgio Aires, acompanhado pela coordenadora do BE, Catarina Martins, pela eurodeputada Marisa Matias, e mais de meia centena de apoiantes do partido, disse, em declarações à Lusa, que eleger um vereador na autarquia é a sua "grande aposta desde o início".

Defendendo ser "preciso oposição na Câmara do Porto", o candidato do BE afirmou que a atual foi, nos últimos mandatos, "muito fraca".

"Não fizeram nada durante quatro anos. É fundamental o BE eleger um BE para fazermos esse trabalho. É isso que prometemos, é isso que queremos fazer e foi isso que anunciámos", defendeu.

Também presente na arruada, a líder do BE, Catarina Martins, salientou que o atual presidente, o independente Rui Moreira, que se recandidata a um terceiro mandato, "tem tido a vida muito fácil" na câmara porque de todos os partidos representados no executivo "nenhum lhe fez oposição".

"Teve uma vida fácil, teve orçamentos aprovados sem ter que responder verdadeiramente à vida das pessoas. O que esperamos é que Rui Moreira comece a ter oposição na Câmara do Porto, como tem feito falta, e o BE vai ser essa oposição fundamental", afirmou.

A arruada do BE por Santa Catarina ficou marcada por uma coincidência de horário com uma arruada do candidato independente Rui Moreira no mesmo local e que motivou a queixa na Comissão Nacional de Eleições (CNE) por parte dos bloquistas.

A comitiva do independente fez um compasso de espera de meia hora para permitir a passagem do BE, momento que ficou marcado pelo cumprimento dos dois candidatos e pela troca de desejos de "boa sorte".

Antes disso, em declarações aos jornalistas, Sérgio Aires havia dito estar "tudo bem" e que tudo se resumiu a "confusões de horários".

Concorrem à presidência da Câmara do Porto Rui Moreira (movimento independente "Rui Moreira: Aqui há Porto" - apoiado por IL, CDS, Nós Cidadãos, MAIS -, Tiago Barbosa Ribeiro (PS), Vladimiro Feliz (PSD), Ilda Figueiredo (CDU), Sérgio Aires (BE), Bebiana Cunha (PAN), António Fonseca (Chega), Diogo Araújo Dantas (PPM), André Eira (Volt Portugal), Bruno Rebelo (Ergue-te), Diamantino Raposinho (Livre).