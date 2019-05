Serviços do Estado travam pré-reforma

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 24.05.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Os serviços do Estado já receberam milhares de pedidos de pré-reforma por parte dos trabalhadores, mas ainda não foi autorizado qualquer processo. A pré-reforma com suspensão ou redução do trabalho foi regulamentada este ano e entrou em vigor em fevereiro para quem tem pelo menos 55 anos. É entre o pessoal docente que mais pedidos tem havido.O Ministério da Educação confirma a receção de ... < br />