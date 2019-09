Sinais de nervosismo no PS com sondagens

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou este sábado, em Castelo Branco, que "as eleições não se ganham nas sondagens, ganham-se nas urnas", revelando algum nervosismo com a "antecipação" de uma maioria absoluta do PS nas eleições através das sondagens e que pode sair gorada."Toda a gente discute nas televisões as boas sondagens", mas o secretário-geral socialista bate-se por "uma grande vitória no dia 6 de outubro. Costa teme que previsões tão otimistas possam levar os eleitores antimariorias absolutas a optarem por não votar no PS.Em plena pré-campanha, António Costa apelou à "mobilização de todos nas próximas três semanas" para garantir "vitórias nas eleições e não nas sondagens".No mesmo sentido, o presidente socialista, Carlos César, pediu este sábado, numa visita ao porto de Ponta Delgada, nos Açores, uma "votação muito clara e expressiva" no PS, destacando que se os portugueses não votarem nos socialistas para as legislativas por receio de uma eventual maioria absoluta, "o PS até pode perder".O também presidente do PS realçou que só com "um PS muito forte" é possível "garantir a estabilidade política" e prosseguir o caminho de reformas e equilíbrio orçamental.Costa disse que o investimento na ferrovia na ligação a Espanha é fundamental para o Interior passar a ser a porta para o mercado ibérico.O também primeiro-ministro disse a uma emigrante lesada do BES em França que "não há mais dinheiro" para além do que já foi acordado".A sondagem da Intercampus para oe adeu quase a maioria absoluta ao PS, com 37,9% das intenções de voto e 114 deputados eleitos.