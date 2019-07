Socialista italiano David Sassoli eleito presidente do Parlamento Europeu

O socialista italiano David Sassoli, candidato da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas, foi esta quarta-feira eleito presidente do Parlamento Europeu nos próximos dois anos e meio com uma maioria absoluta de 345 votos. As votações para eleger o novo presidente decorreram durante esta manhã.



"Sassoli é o novo presidente do PE, saúdo-o e convido-o a assumir a presidência", disse o presidente da assembleia europeia, Antonio Tajani.



Foram realizadas duas rondas de votações. Finalizada a primeira votação dos eurodeputados e contados os votos, concluiu-se que não foi suficiente para escolher o presidente do Parlamento Europeu.



Nessa primeira ronda, onde foram 735 os votos expressos, 73 votos nulos e 662 votos expressos válidos, David Sassoli ficou apenas a sete votos da eleição. A maioria absoluta necessária era de 332 votos.

Recorde que só seria tomada uma decisão caso um dos candidatos garantisse a maioria absoluta, ou seja, pelo menos 50% dos votos mais um.



Ska Keller, dos Verdes, Sira Rego, do grupo da Esquerda Unitária, e Jan Zahradil, dos Conservadores e Reformistas, eram os restantes candidatos ao cargo.