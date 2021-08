José Sócrates encontrou-se com Lula da Silva e Dilma Roussef, ex-presidentes do Brasil, em São Paulo, no início deste mês. O ex-primeiro-ministro esteve de férias no Brasil nas duas primeiras semanas de agosto. O encontro de Sócrates com Lula da Silva indica que o ex-primeiro-ministro mantém uma relação próxima com o ex-presidente do Brasil, cuja amizade remonta aos tempos em que ambos exerceram os cargos nos respetivos países.