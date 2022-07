O Ministério Público (MP) quer que haja um maior controlo nas deslocações de José Sócrates. O procurador Vítor Pinto tinha pedido que lhe fosse aplicada a medida de coação de obrigação de apresentação periódica no posto da GNR da Ericeira (área de residência).





Sócrates viajou, no último ano, três vezes para São Paulo, no Brasil. Estava, até esta sexta-feira, apenas sujeito a Termo de Identidade e Residência (TIR).







“Oito anos depois vêm outra vez com o perigo de fuga”, afirmou, repetindo a ‘intimidação’ que diz estar a ser vítima por parte do Ministério Público. Voltou a atacar o colega Carlos Alexandre ao falar novamente da violação do juiz natural. Uma questão a que regressa de forma amiúde, mas que os tribunais já decidiram não ter qualquer fundamento.



O ex-primeiro-ministro José Sócrates ficou, esta sexta-feira, obrigado a apresentações quinzenais na GNR depois de ser interrogado pela juíza Margarida Alves, titular do processo da Operação Marquês, para prestar esclarecimentos sobre as sucessivas viagens que realizou ao Brasil sem avisar as autoridades.