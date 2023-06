José Sócrates perdeu 80% dos recursos que apresentou na última década. No total, a defesa do antigo primeiro-ministro fez chegar à Relação de Lisboa e ao Supremo 52 recursos, reclamações, recusas e escusas, dos quais 40 foram rejeitados pelos juízes.



Na Relação, os desembargadores chumbaram 28 dos 40 recursos interpostos no âmbito do processo ‘Operação Marquês’.









