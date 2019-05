Se as legislativas fossem hoje PS ganhava e aumentava a distância para o PSD

O PS distanciou-se do PSD na corrida à vitória nas eleições legislativas de 2019, que se realizam no próximo dia 6 de outubro: uma sondagem CM/Aximage revela que, em maio, as intenções de voto nos socialistas aumentaram de 35,4% para 36,5%, contra uma descida dos sociais-democratas de 27,6% para 25,7%.



Sozinho, o PS reúne uma intenção de voto mais elevada do que o PSD e o CDS-PP juntos, mas isso é insuficiente para ganhar as próximas legislativas com maioria absoluta.

Os resultados da sondagem deixam claro que os inquiridos fazem uma apreciação positivadospartidosdaesquerda parlamentar, mas penalizam a direita.



Além do PS, as intenções de voto aumentam também no BE e no PCP: os bloquistas sobem de 7,9% para 9,1%,sendo o partido com o maior crescimento nas intenções de voto e os comunistas crescem de 7,2% para 7,3%. O CDS-PP cai nas intenções de voto de 7,4% para 6,9%, uma queda menor do que a do PSD.

Com intenções de voto muito inferiores estão o PAN e o Aliança,o novo partido de Pedro Santana Lopes: 1,5% e 1,3%.



--



FICHA TÉCNICA

Universo: indivíduos inscritos nos cadernos eleitorais em Portugal com telefone fixo no lar ou possuidor de telemóvel.

Amostra: aleatória e estratificada (região, habitat, sexo, idade, escolaridade, atividade e voto legislativo) e representativa do universo e foi extraída de um subuniverso obtido de forma idêntica. A amostra teve 622 entrevistas efetivas: 300 a homens e 322 a mulheres; 59 no Interior Norte Centro, 89 no Litoral Norte, 108 na Área Metropolitana do Porto, 109 no Litoral Centro, 174 na Área Metropolitana de Lisboa e 83 no Sul e Ilhas; 110 em aldeias, 163 em vilas e 349 em cidades. A proporcionalidade pelas variáveis de estratificação é obtida após reequilibragem amostral.

Técnica: Entrevista telefónica por C.A.T.I., tendo o trabalho de campo decorrido nos dias 16 a 20 de Maio de 2019, com uma taxa de resposta de 73,5%.

Erroprobabilístico: Para o total de uma amostra aleatória simples com 622 entrevistas, o desvio padrão máximo de uma proporção é 0,019 (ou seja, uma "margem de erro" –a 95% - de 3,80%).

Responsabilidade do estudo: Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de João Queiroz.