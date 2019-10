Sondagem mostra PS longe da maioria absoluta e PSD com 30%

PS vence mas consegue resultado distante da maioria absoluta e PSD em torno da votação alcançada por Passos Coelho em 2015. São estas as principais conclusões da sondagem feita para o Público e a RTP pelo Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica Portuguesa (Cesop-UCP).Este estudo de opinião atribui 37% das intenções de voto aos socialistas (que elege entre 97 e 107 deputados) e 30% ao PSD (entre 79 e 87 mandatos). Seguem-se Bloco de Esquerda com 10%, CDU com 6%, CDS com 5% e PAN com 3%.