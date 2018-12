PCP sugere a Rui Rio autopropor-se para depor na comissão de inquérito de Tancos

Sociais-democratas fecharam, para já, essa a porta.

Por Lusa | 19:56

O PCP desafiou esta quarta-feira o presidente do PSD a autopropor-se a depor na comissão de inquérito parlamentar sobre o furto de material militar dos paióis de Tancos, mas os sociais-democratas fecharam, para já, essa a porta.

O desafio a Rui Rio foi feito pelo deputado comunista Jorge Machado quando apresentou a lista de personalidades que o PCP sugeriu que fossem ouvidas, onde, ainda assim, não estava o nome do líder social-democrata.

Jorge Machado sugeriu que Rio deveria autopropor-se para ir à comissão depois de ter feito, no último verão, várias declarações nas quais disse que, sobre o furto de Tancos, não dizia tudo o que sabia.



Ou que, quando se deram as detenções relativas ao processo do reaparecimento do material furtado, "já estava à espera" que acontecessem.



"Achamos natural que se autopropusesse" a depor na comissão para "dizer o que tem a dizer sobre o caso", declarou Jorge Machado.



Na ronda de intervenções, a deputada e coordenadora do PSD na comissão Berta Cabral citou declarações de Rui Rio em que o líder social-democrata disse que, quanto às detenções, "se tratava de uma dedução lógica, racional e óbvia".



Sem admitir o cenário de Rui Rio vir a depor, Berta Cabral disse respeitar e registar "o interesse do PCP nas declarações do líder do PSD".



A comissão parlamentar de inquérito ao furto de material militar dos paióis de Tancos vai ouvir 63 personalidades e entidades, incluindo o depoimento, por escrito, do primeiro-ministro, António Costa.