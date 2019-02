Telefonema de ministra interrompe greve de fome de enfermeiro

Dirigente sindical Carlos Ramalho interrompeu protesto após anúncio de novas reuniões entre o governo e os enfermeiros.

14:59

Um telefonema de Marta Temido, ministra da Saúde pôs termo à greve de fome do presidente do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal, que tinha começado há dois dias junto ao Palácio de Belém.



A ministra da Saúde revelou aos jornalistas a conversa que teve com Carlos Ramalho: "Falei hoje com o senhor presidente do SINDEPOR, que lhe manifestei a minha preocupação e que lhe dirigi o mesmo apelo que dirigi aos outros dirigentes sindicais por estes dias, que é o de que nos sentemos a tratar de outros temas, que também existem e que estou certa que os enfermeiros reconhecem que são relevantes e que não são concretamente a questão da carreira de enfermagem".



O anúncio de que o governo vai voltar a negociar com os sindicatos ajudou a que o dirigente sindical interrompesse o protesto.