"Tenho muita confiança nesta eleição": Paulo Rangel à saída da mesa de voto

O eurodeputado Paulo Rangel comentou, à saídas das urnas de voto, as eleições diretas do PSD que estão a ser disputadas este sábado. Rangel confronta Rui Rio, atual líder do partido, nas eleições à presidência do partido."Aquilo que tenho a dizer com toda a serenidade e confiança é desejar que haja uma participação muito alta dos militantes do PSD", disse Rangel.Quanto à eventual derrota, o eurodeputado afirmou que "que quando uma pessoa se candidata a eleições tem de estar preparada para tudo". "Mas estou com confiança", acrescentou.Apelou a todos os militantes do PSD que façam um "esforço" para se deslocar às urnas.