Todos os arguidos da Operação Influencer saem em liberdade

Os cinco detidos da Operação Influencer saíram esta segunda-feira em liberdade após serem presentes a primeiro interrogatório judicial.



Vítor Escária e Diogo Lacerda Machado, para quem o Ministério Público (MP) pedia prisão preventiva, estão proibidos de se ausentarem para o estrangeiro, devendo entregar o respetivo passaporte à Guarda do tribunal no prazo de 24 horas. O advogado Lacerda Machado terá ainda de pagar uma caução de 150 mil euros.



O ex-sócio da Morais Leitão, Rui de Oliveira Neves, o ex-CEO da Start Campus, Afonso Salema, e o presidente da Câmara Municipal de Sines, Nuno Mascarenhas, ficaram sujeitos a termo de identidade e residência.





A Start Campus, empresa arguida no processo, terá de pagar uma caução de 600 mil euros, valor que difere bastante dos 19 milhões pedidos pelo MP.O juiz deixou cair os crimes de corrupção ativa e passiva de que os arguidos eram suspeitos, deixando apenas os de tráfico de influências e oferta indevida de vantagem.Na passada terça-feira, instaurou-se uma crise política em Portugal após ter sido noticiada a operação que investigava negócios de lítio e hidrogénio.O primeiro-ministro surge associado a este processo, estando em curso uma investigação no Ministério Público junto do Supremo Tribunal de Justiça, o que levou António Costa a pedir a demissão e à convocação de eleições antecipadas para 10 de março de 2024 pelo Presidente da República.

No total, há nove arguidos no processo, entre eles o ministro das Infraestruturas, João Galamba, o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Nuno Lacasta, o advogado e antigo porta-voz do PS João Tiago Silveira e a empresa Start Campus. Nestes casos, não houve detenções.

O primeiro-ministro, António Costa, que é alvo de uma investigação do MP no Supremo Tribunal de Justiça, após suspeitos terem invocado o seu nome como tendo intervindo para desbloquear procedimentos, apresentou a sua demissão na terça-feira e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou depois a marcação de eleições legislativas antecipadas para 10 de março de 2024.