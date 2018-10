Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Todos sabíamos que este caso tinha implicações", diz Catarina Martins sobre demissão de Azeredo Lopes

Líder do Bloco de Esquerda reagiu à saída do ministro da Defesa do governo.

18:00

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, reagiu esta sexta-feira à demissão de Azeredo Lopes do cargo de Ministro da Defesa.



"Não há ninguem que não perceba a enorme gravidade do roubo das armas de Tancos e todo o processo. Todos dissemos que era grave. Registamos hoje consequências políticas, mas há muitas perguntas sem resposta. O caso é gravíssimo. Falta responder a todas as outras perguntas para que Portugal perceba tudo o que se passou. Há uma investigação a decorrer", comentou Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda.



"Todos sabíamos que este caso tinha implicações", concluiu Catarina Martins.



Recorde-se que Azeredo Lopes demitiu-se para evitar que as Forças Armadas sejam "desgastadas pelo ataque político" e pelas "acusações" de que disse estar a ser alvo por causa do processo de Tancos.