"Tomei banho em pelota com estranhos", confessa Assunção Cristas

Líder do CDS-PP esteve no programa '5 Para a Meia Noite' da RTP.

A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, confessou esta quinta-feira à noite, no programa '5 para a Meia Noite' da RTP, que já tomou banho toda nua com estranhos.



Durante o jogo 'confessions', a confissão de Cristas foi "tomei banho em pelota com estranhos".



Assunção Cristas admitiu que o fez num banho onsen, no Japão, em que as mulheres estavam separadas dos homens.



Durante o programa, a líder do CDS-PP também leu um conto erótico do livro da cantora Blaya, que marcou igualmente presença.