Vereador da Câmara de Lisboa apanhado em escutas

Ricardo Veludo, o atual vereador do Urbanismo que substituiu Manuel Salgado na Câmara Municipal de Lisboa, prometeu dar prioridade aos processos que envolvem um grande promotor imobiliário, a Rockbuilding - Soluções Imobiliárias SA.Isso mesmo consta de escutas feitas pela Polícia Judiciária, durante a investigação que está a ser feita no âmbito do projeto da Operação Integrada de Entrecampos que abrange os terrenos da antiga feira popular, a âncora de um ambicioso projeto urbanístico que implicou anexar cerca de 3 hectares de arruamentos de Lisboa.