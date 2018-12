Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Viagens e faltas dos deputados abrem guerra entre PS e PSD

Negrão lembra que César foi visado no caso das viagens. Socialista não gostou.

Por Diana Ramos | 01:30

O PS queria dar o exemplo atacando a bancada social-democrata por causa do falso registo de presenças na Assembleia da República ao avisar que afastará da bancada socialista deputados com comportamentos fraudulentos. O PSD não gostou da indireta e lembrou que também Carlos César, líder parlamentar socialista, tem questões por esclarecer no que toca a apoios no âmbito do subsídio de viagem.



O PS terá um documento interno que prevê a aplicação de sanções a deputados que não cumpram as regras. Após a reunião do grupo parlamentar, César afirmou que "se se colocasse no nosso caso [PS] alguma das situações de que tenho ouvido falar [PSD], essas pessoas não tinham o direito de permanecer no grupo parlamentar".



Logo depois, Fernando Negrão, líder parlamentar do PSD, ripostou: "Se aplicarmos o princípio por ele enunciado, o deputado Carlos César, presidente do grupo parlamentar do PS, já não seria deputado." E recordou que "o próprio [César] tem problemas no que diz respeito ao esclarecimento das viagens para o Parlamento". "Enquanto não esclarecer não pode falar de mais caso nenhum." César não o deixou sem resposta, dizendo que a declaração de Negrão "é indelicada e grave".



PORMENORES

Bancada do PSD

Depois do caso de José Silvano, que teve a deputada Emília Cerqueira a usar o seu login no plenário, assinalando falsas presenças, também Mercês Borges registou indevidamente Feliciano Barreiras Duarte, ex–secretário-geral do PSD, Abandonou todos os cargos que tinha na bancada.



Acumulação de apoios

Carlos César e outros deputados do PS, PSD e BE eleitos pelos Açores e Madeira estão envolvidos numa polémica por beneficiarem nas deslocações de apoio pago pela Assembleia em acumulação com um reembolso por serem residentes nas ilhas.