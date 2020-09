Deputado do PS recebe ordem de detenção da PSP junto ao parlamento

O deputado do Partido Socialista, Ascenso Simões, recebeu esta quarta-feira ordem de detenção da PSP na rua de São Bento, junto à Assembleia da República, em Lisboa.O incidente, confirmado aopelo deputado, surgiu depois de Ascenso Simões ter sido mandar parar junto a umas obras a decorrer naquela artéria. A troca de argumentos verificou-se quando o deputado pretendeu estacionar no parque do parlamento enquanto o agente terá pedido para estacionar no exterior."O agente que me havia interpelado veio ao meu encontro e, sem modos, pediu-me a identificação por eu estar a implicar com a autoridade", justifica Ascenso Simões. Uma testemunha ocular confirmou aoque existiu uma troca de insultos entre o deputado e os polícias que acabaria por envolver também vizinhos."Um cidadão vestido de negro resolveu insultar-me ao que respondi que se tratava de um comportamento fascista, salazarista", disse o deputado. Um vídeo gravado por uma testemunha dá conta da exaltação do deputado que em plena rua tira satisfações com um morador.solicitou, e ainda aguarda, um esclarecimento sobre este caso à Direção Nacional da PSP sobre este caso.

O deputado, por sua vez, informou que deu conta deste episódio ao Ministério da Administração Interna e à Inspetora-Geral da Administração do Território.





Esta não é a primeira vez que Ascenso Simões se envolve em polémicas. No ano passado, o deputado enviou para uma funcionária da Assembleia da República intervenções dos parlamentares socialistas eleitos pelo círculo de Vila Real.



Conta a revista Sábado que a funcionária pediu para não receber mails com tal teor, ao que o deputado ripostou: "é lamentável que os funcionários, que só existem porque há deputados e porque há democracia, tenham que aceitar estes e aturar aquela". O sindicato dos funcionários parlamentares queixou-se ao presidente do parlamento, Ferro Rodrigues, acusando Ascenso de "manifestamente atentatória da honra e dignidade" dos visados.