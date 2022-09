A partir de agora, “todos os cidadãos de um Estado-membro da CPLP que peçam qualquer tipo de visto para entrar em Portugal, esse visto deve ser liminarmente concedido, imediatamente concedido, a não ser que haja ainda uma ordem de expulsão ou haja uma ordem de interdição no espaço Schengen”, anunciou António Costa em Maputo, na conferência de imprensa conjunta com o Presidente de Moçambique, com quem esteve reunido na V Cimeira Luso-Moçambicana. O primeiro-ministro considerou que “é importante reforçar a cooperação no âmbito da lusofonia” e este “é um passo muito importante para que […] a cooperação económica se traduza também no concreto do dia a dia dos cidadãos”. A regulamentação do acordo de mobilidade na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa foi aprovada esta quinta-feira em Conselho de Ministros.









António Costa anunciou também um aumento de 40% das verbas destinadas a projetos no âmbito do Programa Estratégico de Cooperação com Moçambique. “O conjunto das verbas dedicadas a programas, projetos e ações superarão os 90 milhões de euros”, anunciou.

António Costa assinou também o programa ‘Compacto Lusófono’ para Portugal dar garantias de 400 milhões de euros para financiamentos pelo Banco Africano para o Desenvolvimento destinados a investimentos empresariais nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa.