XI Congresso do Livre termina hoje com aprovação do programa eleitoral para as legislativas

O XI Congresso do Livre termina este domingo com a aprovação da versão final do programa eleitoral a apresentar nas eleições legislativas antecipadas de janeiro e discursos dos cabeças-de-lista, entre eles, Rui Tavares.

A reunião magna dos membros do partido da papoila começou no sábado no auditório do IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) de Algés, concelho de Oeiras, e tinha como objetivo principal a apresentação de todos os candidatos às legislativas e a finalização do programa eleitoral do partido para as eleições de 30 de janeiro.

O início dos trabalhos está previsto para as 09h30, com a comunicação dos resultados da votação de algumas emendas sugeridas por militantes ao programa eleitoral, seguindo-se a votação da versão final do documento.

Os cabeça-de-lista escolhidos através das primárias do Livre - que contaram com 84 candidatos às listas de deputados a apresentar pelo partido nas legislativas antecipadas - terão ainda tempo para intervir, entre os quais se encontra Rui Tavares, um dos fundadores do partido e número um pelo círculo de Lisboa.

Pelas 13h00 está previsto o encerramento, com a divulgação do resultado da votação final do programa eleitoral, seguida de uma visita à antiga Fábrica da Lusalite, já ao final da tarde.

No processo de primárias para as legislativas, que decorreu até ao fim do mês de novembro, foram eleitos candidatos para 21 círculos eleitorais: Lisboa, Porto, Setúbal, Leiria, Viseu, Açores, Madeira, Aveiro, Beja, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Europa, Fora da Europa, Évora, Faro, Guarda, Portalegre, Santarém, Viana do Castelo e Vila Real.

O partido da papoila utiliza o método das primárias na escolha dos seus representantes em cargos de eleição externa, no qual qualquer cidadão pode inscrever-se para concorrer ou para votar, desde que assine a carta de princípios deste partido.

Em 2019, nas últimas eleições legislativas, o Livre conquistou pela primeira vez representação na Assembleia da República: a deputada Joacine Katar Moreira que, em fevereiro de 2020, passou à condição de deputada não inscrita, deixando de representar o partido depois de este lhe ter retirado a confiança política.