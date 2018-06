Acidente com autocarro escolar na A28 faz três feridos em Matosinhos

Veículo colidiu com três carros, mas crianças escaparam sem sofrimentos.

16:03

A circulação fico muito condicionada no local - próximo do Centro Comercial Marshopping, no sentido Porto - Viana, para as operações de assistência aos feridos e retirada das viaturas. Pelas 15h50, havia filas de 5 km até se passar o local do congestionamento.

Um autocarro escolar esteve envolvido esta terça-feira num acidente com mais três automóveis que aconteceu na A28, na zona de Matosinhos.A colisão aconteceu por volta das 14h30 e provocou ferimentos ligeiros em três pessoas que seguiam nos automóveis, revelou ao CM fonte do CDOS do Porto.Os feridos foram levados, por precaução, para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.