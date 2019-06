Era feriado nacional e a captura de sardinha estava proibida nesse dia. A embarcação de pesca ignorou a interdição e já tinha capturado 1200 quilos de sardinha.Foi intercetada pela Polícia Marítima ao largo de Monte Gordo, na madrugada de quinta-feira, e o pescado foi apreendido.Segundo o CM conseguiu apurar, o barco de pesca tem registo espanhol e o pescado iria ser descarregado num porto em Espanha, tendo em conta que as lotas portuguesas estavam fechadas nesse dia.Segundo a Autoridade Marítima Nacional, a embarcação encontrava-se a cerca de onze quilómetros a sul de Monte Gordo.Depois de ser fiscalizada e detetada a infração, foi acompanhada pelos agentes da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António até ao porto de pesca local, tendo o pescado sido apreendido como medida cautelar, "por ter sido pescado em período interdito para o efeito".Reverteu para EstadoOs 1200 quilos de sardinha apreendidos pela Polícia Marítima foram transportados para o porto de Vila Real de Santo António e vendidos, no dia seguinte, na lota local. O dinheiro que resultou da venda do pescado reverteu para o Estado.Armador pagou cauçãoA embarcação de pesca foi acompanhada até ao porto de Vila Real de Santo António pela Polícia Marítima. Foi levantado um processo de contraordenação e o armador teve de prestar caução para que a embarcação pudesse sair do porto.