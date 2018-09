Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

134 milhões investidos em nova central solar em Alcoutim

Projeto abrange uma área de 290 hectares e prevê a instalação de 459 760 módulos fotovoltaicos.

Por José Carlos Eusébio | 08:48

Está previsto um investimento de 134 milhões de euros na construção de uma central fotovoltaica no concelho de Alcoutim. O projeto será concretizado numa área total de 290 hectares, contemplando a instalação de 459 760 módulos fotovoltaicos. O estudo de impacte ambiental encontra-se desde esta quinta-feira, e até ao dia 9 de novembro, em consulta pública, por parte da Agência Portuguesa do Ambiente.



A designada Central Fotovoltaica de Pereiro será construída na freguesia de Giões e na União das Freguesias de Alcoutim e Pereiro, numa área divida em três setores: um a sul da Estrada Nacional 124 e dois setores a norte da mesma, separados pelo caminho municipal 507. O proponente do projeto é a empresa Suggestion Power.



"A produção anual estimada de 286,9 GWh/ano deste projeto representará 13,8% do consumo total registado na região do Algarve (considerando os valores de consumo de 2014)", segundo consta dos documentos em consulta pública.



O projeto contempla a construção de uma linha de muito alta tensão, com uma extensão de cerca de 9 quilómetros. Durante a fase de exploração, a central deverá criar cerca de 30 postos de trabalho efetivos, de acordo com o promotor.



Entretanto, o CM apurou junto do presidente da Câmara de Alcoutim, Osvaldo Gonçalves, que já está em fase de construção uma outra central fotovoltaica, a Solara4, anunciada como a maior da Europa e que tem um custo estimado em 200 milhões de euros. "Todos os investimentos nesta aérea são positivos, desde que não seja atingida uma ocupação excessiva", realça o autarca.