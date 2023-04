14 mortos nas estradas nos quatro primeiros dias da operação Páscoa da GNR

A operação Páscoa 2023 da GNR registou entre quinta-feira e domingo um total de 14 mortos em mais de 800 acidentes nas estradas, segundo dados provisórios.

De acordo com a informação disponível no 'site' da GNR, até às 24h00 de domingo registaram-se 802 acidentes, que provocaram 14 mortos, 27 feridos graves e 267 feridos leves.

Em comunicado, a GNR adianta ainda que, durante o período de fiscalização e patrulhamento intensivo da Operação Páscoa 2023 entre 06 e 09 de abril, fiscalizou 25.204 condutores, dos quais, 362 conduziam com excesso de álcool. Destes, 227 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l.

Foram ainda detidas 85 pessoas por conduzirem sem habilitação legal, acrescenta.

Das 4565 contraordenações rodoviárias detetadas, a GNR destaca 2.679 por excesso de velocidade, 384 por falta de inspeção periódica obrigatória, 123 por anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, 130 por uso indevido do telemóvel durante a condução, 239 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou cadeirinhas para crianças e 157 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

A Operação Páscoa 2023 da GNR, que arrancou na quinta-feira, vai estender-se até terça-feira.

Esta operação visa a segurança e a proteção das pessoas, pelo que vai além da fiscalização rodoviária, sendo o esforço da GNR também orientado para os locais de festividades e suas imediações, assim como zonas residenciais e comerciais, dando especial atenção às "vias de circulação rodoviárias mais críticas".

A GNR aconselha a uma condução atenta, cautelosa e defensiva dos condutores, para que o período festivo seja passado em segurança.

Para que as deslocações nesta época festiva sejam feitas em segurança, a GNR apela aos condutores para adequarem a velocidade às condições meteorológicas, ao estado da via e ao volume de tráfego rodoviário e evitarem manobras que possam prejudicar o trânsito ou originar acidentes.