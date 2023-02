180 reclusos da prisão de Sintra pedem mais visitas

Um grupo de 180 reclusos da Ala A da prisão de Sintra entregou, à direção daquela cadeia, um baixo assinado a exigir a reposição da segunda-feira como dia de visitas de familiares.Os presos estão descontentes com a redução das visitas de quatro para três dias, decidida pela direção da prisão com a justificação de gestão de recursos humanos.Os subscritores do documento alegam que, no atual cenário, o tempo de duração de cada visita reduz-se, o que prejudica o bem-estar mental de quem está detido.A Direção-geral dos Serviços Prisionais confirmou ao CM que "alguns reclusos da prisão de Sintra, no âmbito dos seus direitos, subscreveram uma carta dirigida à direção do estabelecimento, em que expõem o seu ponto de vista a propósito das visitas"