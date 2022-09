20 paraquedistas portugueses em exercício nos Países Baixos

Duas dezenas de militares do Batalhão Operacional Aeroterrestre, do Regimento de Paraquedistas (Tancos), já começaram a fase de saltos do exercício ‘Falcon Leap 22’, que decorre até domingo nos Países Baixos.É o principal evento técnico de paraquedismo da NATO, com mil operacionais de 13 países. Na primeira semana foram treinados os lançamentos de cargas. Agora, é a vez de saltos de paraquedistas de abertura automática e manual.O objetivo é aumentar a interoperabilidade entre países NATO. No último dia será celebrado o 78º aniversário da ‘Market Garden’, operação aliada na II Guerra que consistiu na largada de 41 mil paraquedistas nos Países Baixos.